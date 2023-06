Tom Mann teilt rührenden Post am Todestag seiner Verlobten

Der Tod von Tom Manns (31) Lebensgefährtin ist jetzt schon ein Jahr her. Der einstige X Factor-Kandidat musste im Juni letzten Jahres schreckliche News verkünden: Seine geliebte Partnerin Danielle Hampson ist an dem Tag, an dem sie eigentlich vor den Traualtar treten wollten, verstorben. Nun jährt sich der Todestag von Toms Verlobter zum ersten Mal und er verleiht seiner Trauer Ausdruck.

Auf Instagram teilt der Musiker ein Foto von Danielle, die ihren gemeinsamen Sohn Bowie auf dem Schoß hat. "Vor einem Jahr bin ich zum letzten Mal neben dir aufgewacht. Ich habe keine Antworten auf das Wie oder Warum und keine Worte, um diese Gefühle auszudrücken", schreibt Tom dazu. Noch immer habe er so viele Fragen im Kopf und kann sich nicht erklären, wieso sie nicht länger bei ihm bleiben konnte.

Tom will allerdings auch alles dafür tun, dass ihr gemeinsamer Sohn seine Mutter in guter Erinnerung behält. "Dan, Bowie wird alles erfahren, was du für jeden warst, der dich kannte. Er wird deine Liebe und dein Licht im Angesicht deines Verlustes erfahren", betont der Brite weiter in seinem Statement.

