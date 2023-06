Wegen Kritik? Es soll keine zweite "The Idol"-Staffel geben

Ist "The Idol" etwa gefloppt? Mit der Dramaserie feierte der Sänger The Weeknd (33) sein Schauspieldebüt. Doch bereits kurz nach der Veröffentlichung hangelte es Kritik: Sowohl Abel Tesfaye, wie der "Blinding Lights"-Interpret mit bürgerlichem Namen heißt, als auch seinem Co-Star Lily-Rose Depp (24) wird vorgeworfen, sich zu freizügig gezeigt zu haben. Werden The Weeknd und Lily-Rose deshalb nicht für eine zweite Staffel vor der Kamera stehen?

Page Six berichtete nun, dass die Einschaltquoten bereits kurz nach der Premiere fielen. Ein Insider verriet gegenüber dem Medium allerdings, dass angeblich eine Fortsetzung sowieso nicht geplant war: "Sie war nie als Langzeitserie gedacht, es war immer... eine begrenzte Serie." Eine HBO-interne Quelle sieht das hingegen anders. "Die Tür ist definitiv noch offen – es gibt definitiv [noch] keine Entscheidung. An diesem Punkt ist das normal in unserem Prozess... wir sind erst zwei Episoden dabei", erklärte der Informant.

Trotz der Kritik scheint der 33-Jährige mit seiner Leistung als Schauspieler und Mitproduzent zufrieden zu sein: "Ich denke einfach, dass Diskussionen gesund sind, egal worum es geht. Ich bin einfach froh, dass es eine Diskussion gibt. Das ist wichtig für alles, was ich tue, besonders für dieses neue Medium, in dem ich mich bewege", stellt er in einem Interview mit GQ klar.

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Getty Images The Weeknd und Lily-Rose Depp im Mai 2023

Getty Images The Weeknd, Sänger

