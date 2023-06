Zlatan Ibrahimovic meldet sich erstmals nach Karriereende

Er meldet sich wieder zu Wort. Zlatan Ibrahimovic (41) gehört zu den größten Fußballen aller Zeiten und wird von vielen seiner Fans als Legende gefeiert. Er spielte unter anderem für erfolgreiche Klubs wie Manchester United, FC Barcelona oder AC Mailand. Besonders für seine leicht überhebliche Art wurde der Sportler von seinen Fans geliebt. Vor wenigen Tagen gab er Kicker allerdings unter Tränen sein Karriereende bekannt. Und nun meldet sich Zlatan wieder zu Wort und lässt seine Zeit Revue passieren.

"Es begann mit einem Traum", beginnt er bei Instagram. Der 41-Jährige erinnert sich an alle Vereine zurück, für die er auf dem Platz stand. "Ich wurde in Malmö geboren. Bin in Amsterdam groß geworden. Wurde weiser in Turin. Bin in Mailand erwachsen geworden und habe in Paris neue Perspektiven entdeckt", schreibt der Schwede. In Manchester habe er sein Durchhaltevermögen gewonnen und in Los Angeles viel Spaß gehabt. "Und schließlich fand ich Frieden in meiner neuen Heimat Mailand", erinnert er sich zurück.

"Ich wurde von euch geschaffen. Und das Vermächtnis, das ich hoffentlich hinterlassen werde, sind all die neuen Zlatans, die von mir geschaffen wurden", textet der Sportler weiter. Damit richtet er sich, an "all jene, die das Herz eines Löwen haben." Zlatan sei dankbar für alles und schließt sein Posting mit: "Wir haben es geschafft! Die Fahrt ist zu Ende. Es war eine unglaubliche Reise."

Getty Images Zlatan Ibrahimović bei seinem Abschied, Juni 2023

Getty Images Zlatan Ibrahimovic, Juni 2023

Getty Images Zlatan Ibrahimović, schwedischer Fußballspieler

