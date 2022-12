Ronaldos Exit-Eklat: Zlatan Ibrahimovic meldet sich zu Wort

Für Cristiano Ronaldo (37) war es eine Rückkehr mit unschönem Ende! Der fünfmalige Weltfußballer erlebte bei Manchester United zwischen 2003 und 2009 eine überaus erfolgreiche Zeit. Nach Stationen in Madrid und Turin unterschrieb er im vergangenen Jahr erneut bei den Red Devils – doch diesmal endete alles wesentlich weniger rosig. Zlatan Ibrahimovic (41), der auch mal für Man Utd kickte, meldete sich nun zu Wort: Er bezweifelt, dass die Fehde zwischen Cristiano und seinem Ex-Klub aufgeklärt werden wird.

Cristianos Vertragsauflösung war ein Interview vorausgegangen, in dem er die Klubführung heftig angegriffen hatte. Dennoch warnte Zlatan nun vor voreiligen Schlüssen, wie die britische Zeitung The Sun berichtete: "Ich bezweifle, dass wir jemals die komplette Geschichte herausfinden werden. Alle Seiten sagen, was sie für richtig halten, um sich selbst zu schützen." Daher solle sich niemand mit seinem Urteil allzu sicher sein.

In den Augen des Schweden gehe es allen Protagonisten zu sehr um die öffentliche Meinung. "Ich würde immer allen erzählen, was wirklich passiert ist – aber da sind wir alle verschieden. Viele Leute achten sehr auf ihr Image", schilderte Zlatan seine Sicht der Dinge.

Zlatan Ibrahimovic im Dress von Manchester United

Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic im Juli 2020

Cristiano Ronaldo und sein Ex-Coach Erik ten Hag

