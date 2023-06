Unter Tränen: Zlatan Ibrahimović beendet seine Karriere

Eine Ära geht zu Ende. Zlatan Ibrahimović (41) gehört zu den größten Fußballern aller Zeiten. Der 41-Jährige spielte unter anderem für Top-Klubs wie Manchester United, den FC Barcelona oder AC Mailand. Zlatan wurde vor allem für seine leicht überhebliche Art von den Fans gefeiert – und geliebt. Doch nun scheint diese Zeit endgültig vorbei zu sein: Der Profikicker gab nämlich sein sofortiges Karriereende bekannt.

"Die Zeit ist gekommen, um dem Fußball endgültig Lebewohl zu sagen. Ich kann nicht atmen, aber es ist in Ordnung. Hier gibt es so viele Erinnerungen und so viele Emotionen", verkündete der Schwede laut One Football nach dem Ende des Spiels seines Klubs AC Mailand unter Tränen. Auf der anschließenden Pressekonferenz hatte Zlatan sich allerdings wieder gefasst: "Heute hat es geregnet, ich dachte: 'Sogar Gott ist traurig'. Die Emotionen waren zu stark, heute sah ich aus wie ein Zombie. Vor drei Monaten wäre ich in Panik gewesen, eine solche Ankündigung zu machen. Heute aber akzeptiere ich es und bin bereit, natürlich auch ein bisschen traurig."

Wie es für den gebürtigen Schweden nun weitergeht, ist vorerst offen. Trainer wird er allerdings erst einmal nicht. "Ich habe vor einiger Zeit mit ihm darüber gesprochen. Er sieht sich nicht als Trainer", erklärt der Milan-Coach Stefano Pioli.

Anzeige

Getty Images Zlatan Ibrahimović, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Zlatan Ibrahimović, schwedischer Fußballspieler

Anzeige

Getty Images Zlatan Ibrahimović bei seinem Abschied, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de