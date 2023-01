Hot! Zlatan Ibrahimović (41) zeigt seinen Body am Strand

Zlatan Ibrahimović (41) kann sich mit 41 Jahren immer noch sehen lassen. Der Schwede gehört wohl zu den größten Fußballern aller Zeiten – zumindest ist er davon selbst sehr überzeugt. So polarisiert der Fußballstar, der aktuell beim AC Mailand unter Vertrage steht, immer wieder mit teilweise arroganten Aussagen. Trotz seines Alters bringt Zlatan immer noch Top-Leistungen. Auch seinen Körper hält der Fußballer in Form – und präsentiert ihn jetzt sogar am Strand.

Auf Bildern ist zu sehen, wie Zlatan einen entspannten Tag am Meer in Miami genießt. Seine schwarze Badehose hat der Profisportler hochgekrempelt und zeigt dabei seine durchtrainierten Oberschenkel. Sein Oberkörper ist braungebrannt – und perfekt durchtrainiert. Im Anschluss lässt der Kicker den Tag mit einer Runde Fußball am Strand ausklingen.

Auch Zlatans Kumpel Cristiano Ronaldo (37) zeigte bereits des Öfteren seinen heißen Body. Den stellte der Kicker sogar während einer Live-Duschsession im Netz zur Schau. Offenbar stieß die heiße Aktion auf mächtigen Anklang: 670.000 Menschen verfolgten den Livestream zwischenzeitlich und erfreuten sich an Cristianos Körper.

MEGA Zlatan Ibrahimović, Fußballstar

MEGA Zlatan Ibrahimović, Fußballstar

Getty Images Cristiano Ronaldo bei der Fußball-EM 2021

