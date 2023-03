"Viel gelitten": Zlatan Ibrahimovićs emotionales Geständnis

Zlatan Ibrahimović (41) zeigt sich von einer ganz anderen Seite als sonst. Der schwedische Profifußballer ist eigentlich für seine unerheblichen Sprüche bekannt. In der vergangenen Saison spielte er sechs Monate ohne sein vorderes Kreuzband. Dafür spritzte er sich mehr als 20 Injektionen und konnte vor Schmerzen kaum schlafen. In der Sommerpause ließ Zlatan sich endlich operieren – seit neun Monaten stand er nicht mehr auf dem Platz. Nun feierte Zlatan sein Comeback.

Das machte den Kicker ungewohnt emotional. "Wenn ich die ganze Geschichte erzählen müsste, würde ich stundenlang hier sein. Ich habe viel gelitten, so viel. In den letzten sechs Monaten der letzten Saison wollte ich der Mannschaft auf jede Weise helfen, auch wenn ich nicht wirklich spielen konnte", gestand Zlatan nach seinem Comeback in einem Interview mit DAZN.

Aber nicht nur sportlich hatte der Fußballstar zu kämpfen – er musste auch einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Sein enger Freund und Berater Mino Raiola verstarb im April 2022 an den Folgen einer Lungenkrankheit. Zlatan sprach von einer "Tragödie", unter der er "mental sehr gelitten habe".

Zlatan Ibrahimović, Fußballstar

Zlatan Ibrahimović, Fußballstar

Zlatan Ibrahimović und Mino Raiola, Juni 2018

