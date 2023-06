Süßes Babybild: Kendall Jenner ehrt Caitlyn am Vatertag!

Kendall Jenner (27) ist dankbar für Caitlyn (73)! Letztere war vor einigen Jahren noch als Bruce Jenner durch sportliche Erfolge bekannt geworden. Außerdem war er früher als Mann von Kris Jenner (67) und Vater von Kendall und Kylie (25) bei Keeping up with the Kardashians zu sehen. Seit 2015 lebt der Realitystar aber bereits als Frau. Für ihre Töchter bleibt die New Yorkerin natürlich so oder so weiterhin ein wichtiger Elternteil. Am vergangenen Vatertag teilte Kendall süße Bilder aus der Kindheit mit Caitlyn.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 27-Jährige einige alte Aufnahmen, welche ihren Vater beim Wasserskifahren zeigen. Danach teilte das Model zusätzlich ein herzerwärmendes Bild, auf welchem die heute 73-Jährige ihre Tochter auf den Schultern trägt und in die Kamera strahlt. Kendall markierte Caitlyn und schrieb inklusive eines weißen Herz-Emojis: "Vatertag."

Im Interview mit People hatte sich Caitlyn einst an ihre Zeit unmittelbar vor dem Beginn ihres Lebens als Frau erinnert. Sie habe vor ihrer Transition einige Bedenken gehabt, insbesondere in Bezug auf ihre Kinder. "Ehrlich gesagt, wenn eines von ihnen ein Problem damit gehabt hätte, hätte ich es nicht gemacht," hatte sie erklärt.

Instagram / kendalljenner Caitlyn Jenner und ihre Tochter Kendall als Baby

Getty Images Kendall und Kylie Jenner mit ihren Eltern Caitlyn und Kris Jenner

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner im März 2022

