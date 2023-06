Für Kelly Osbourne ist Prinz Harry ein "verdammter Idiot"

Kelly Osbourne (38) hält so gut wie gar nichts von Prinz Harry (38)! Der Royal sorgt seit Monaten für gespaltene Meinungen in der Öffentlichkeit. Während ihn einige für seine Ehrlichkeit und seinen Bruch mit dem Königshaus feiern und bewundern, sind andere massiv enttäuscht und verärgert über den zweifachen Vater. Eine von ihnen ist Kelly: Die Sängerin machte ihrem Ärger über Harry Luft.

Im "I've Had It"-Podcast kam die Tochter von Rocklegende Ozzy Osbourne (74) auf viele private Dinge zu sprechen – unter anderem wurde der Bruder von Prinz William (40) thematisiert. "Ich denke, Harry ist ein verdammter Idiot. Das glaube ich", begann die 38-Jährige. Anschließend legte sie nach: "Er ist ein weinerlicher, jammernder, sich beschwerender, 'wehe, ich bin der Einzige, der jemals psychische Probleme hatte. Mein Leben war so hart.' Das verdammte Leben von jedem ist hart."

Die Mutter eines Sohnes kommentierte auch das Nazi-Kostüm des 38-Jährigen, das von William und Prinzessin Kate (41) abgesegnet worden sein soll. Doch Kelly glaube Harry nicht, wie sie in dem Gespräch verriet: "Du bist der Prinz eines verdammten Landes, der sich als verdammter Nazi verkleidet hat, und jetzt versuchst du, als Papst zurückzukommen? Leck mich am Arsch. Nein. Nein."

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Sängerin

Getty Images Prinz Harry auf der Krönung von König Charles

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Tochter von Ozzy Osbourne

