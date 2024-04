Beziehung offiziell? Jason Tartick knutscht auf Festival!

Jason Tartick ist wohl wirklich frisch verliebt! Der einstige The Bachelorette-Star soll seit Kurzem mit Kat Stickler zusammen sein. Bisher haben die beiden die Liebes-News aber noch nicht selbst bestätigt. Auf dem Stagecoach-Festival vergangenes Wochenende konnten sie laut einem Insider kaum die Finger voneinander lassen. "Jason hielt mit Kat Händchen und führte sie vor die Bühne zu Post Malone (28). Sie hatte ein riesiges Lächeln im Gesicht und dann haben sie sich geküsst", erzählte die Quelle gegenüber Us Weekly. Der Finanzunternehmer habe die TikTokerin in der Menge beschützt: "Sie sahen wirklich süß zusammen aus."

Erst vor rund zwei Wochen berichtete People, dass der 35-Jährige und die Influencerin ein Paar seien. Bei einem Promo-Event für sein neues Buch "Talk Money To Me" sei Kat dabei gewesen, um ihn zu unterstützen. Jason soll ihr sogar einen kurzen Shoutout gewidmet haben. "Wir haben die TikTok-Prominenz [hier], wie Kat Stickler", soll er seinen Gästen in einer seiner Reden gesagt haben.

Jason hatte seine Ex-Partnerin Kaitlyn Bristowe (38) bei der US-Version von Die Bachelorette kennen und lieben gelernt. Rund fünf Jahre lang waren die beiden ein Herz und eine Seele – im August vergangenen Jahres gaben die zwei dann jedoch bekannt, dass sie ihre Verlobung auflösen und sich trennen. Die Trennung ging dem Investor ziemlich nahe, wie er danach im unter Tränen im Podcast "The Most Dramatic Podcast Ever" verriet: "Kaitlyn hat mir so viel bedeutet und tut es auch immer noch – und ich mache mir solche Gedanken. Ich sorge mich immer noch so sehr um sie."

Getty Images Kat Stickler, Influencerin

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und Jason Tartick im Oktober 2021

