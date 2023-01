Segneten Prinz William und Kate etwa Harrys Nazi-Kostüm ab?

War dieser Skandal keine Überraschung für das Königshaus? Prinz Harry (38) hatte besonders in seiner Jugend so manche Schlagzeile generiert. 2005 sorgte der Rotschopf für einen echten Aufschrei in den Medien: Bei einer Kostümparty wurde er in einer Uniform mit Hakenkreuz abgelichtet und galt erneut als schwarzes Schaf der Familie. Doch Harry behauptet jetzt: Das Outfit wurde damals von seinen Liebsten abgesegnet – allen voran Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40)!

In seinem neuen Buch "Reserve" packt der 38-Jährige über den Nazi-Eklat aus. Page Six liegen Auszüge vor, in denen zu lesen ist, dass er William und Kate um ihre Meinung zu dem Kostüm gebeten hat – ihre Reaktionen seien keinesfalls negativ gewesen: "Sie heulten beide vor lachen. Schlimmer als Willys Trikot-Outfit! Noch viel lächerlicher! Und das war ja auch der Sinn der Sache", schildert Harry die Situation.

Die Erinnerung an den Kostümskandal dürfte Harry auch nach Jahren noch übel aufstoßen. In seiner Netflix-Doku Harry & Meghan hatte der Mann von Herzogin Meghan (41) erst kürzlich zugegeben, sich noch heute für den Fauxpas zu schämen: "Es war einer der größten Fehler meines Lebens!"

Getty Images Schlagzeile über Prinz Harrys Kostüm 2005

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

Getty Images Prinz Harry im September 2022

