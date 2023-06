"Gemischte Gefühle": Eva Benetatous Sohn bald in der Kita

Evanthia Benetatous (31) Sohn steht eine große Veränderung bevor. Im Juni 2021 ist die einstige Bachelor-Finalistin zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Chris Broy (34), von dem sie zum Zeitpunkt der Geburt bereits getrennt war, durfte sie einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Bald feiert der kleine George Angelos seinen zweiten Geburtstag – und es dauert auch nicht mehr lange, bis er in den Kindergarten geht. Eva blickt darauf allerdings mit gemischten Gefühlen.

"Ich kann es gar nicht glauben, dass es so weit ist. Ab August geht es los", erzählte die diesjährige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin zunächst begeistert in ihrer Instagram-Story. Georges Kindergartenbeginn stimme sie aber auch nachdenklich: "Ich bin besorgt ein bisschen, aber andererseits freue ich mich auch, weil ich ganz genau weiß, er braucht es, mit anderen Kindern zu spielen und einfach zu wachsen, Neues kennenzulernen."

Eva gibt ihren Sohn in der Kita aber offenbar in gute Hände. "Die Erzieherin ist eine Freundin von mir und das beruhigt mich natürlich und er kommt auch zu ihr in die Gruppe, was ich natürlich mega finde", freute sich die Influencerin.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou George und Eva Benetatou, Mai 2023

ActionPress Evanthia Benetatou, Influencerin

