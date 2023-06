"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emily verrät Geburtstermin

Sie verrät weitere Details zu ihrer Schwangerschaft! Emily (28) hatte 2020 bei Hochzeit auf den ersten Blick nach ihrer großen Liebe gesucht. Nachdem es mit ihrem Robert allerdings nicht geklappt hatte, ließen sich die beiden scheiden. Danach fand die Brandenburgerin ihr Glück aber ich ihrem neuen Freund, mit dem sie jetzt sogar einen Sohn erwartet. Jetzt verrät Emily auch den errechneten Geburtstermin!

"Unser Entbindungstermin ist der 25.11.2023. Ich kenne aber niemanden, bei dem das Kind genau am ET auf die Welt gekommen ist", schreibt Emily bei einem Instagram-Q&A. Außerdem verrät Emily noch mehr Details – beispielsweise, dass das Paar schon seit Anfang März weiß, dass es Nachwuchs erwartet. Von ihrer Schwangerschaft bemerkte sie zunächst nicht sehr viel, da ihre Periode sehr unregelmäßig gewesen sei. "Nach anderthalb Wochen warten, haben wir uns dann entschlossen, einen Test zu machen", verrät die Beauty.

Obwohl der Geburtstermin immer näher rückt, ist Emily aber noch recht entspannt. "Richtig aufgeregt bin ich noch nicht", schreibt sie lachend zu einer weiteren Frage im Netz. "Eher hibbelig, weil ich das Gefühl habe, an so viel denken zu müssen und nichts vergessen will", gesteht sie.

Instagram / lbe.emily "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emily und ihr Partner Max

Instagram / lbe.emily "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emily, Juni 2021

Instagram / lbe.emily Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Emily

