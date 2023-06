Termin bekannt: "Élite" kehrt mit neuen Gesichtern zurück!

Bald ist es wieder so weit: dann erwartet Netflix eine neue Generation von elitären Schülern! Die siebte Staffel des spanischen Serienhits Élite steht derzeit bei dem Streamingdienst in den Startlöchern. Bereits in der Vergangenheit sorgten die Macher des Dramas regelmäßig für frischen Wind, während es gleichzeitig für geliebte Figuren an der Zeit war zu gehen. Auch in der neuen Staffel wird es einige Veränderungen geben. Dann startet die siebte Staffel "Élite" mit neuen Charakteren!

Auf Instagram teilt der offizielle Instagram-Account der Serie den ersten Teaser zu den neuen Folgen! "Das wieder aufzubauen, was in dir kaputt ist, war noch nie so schwer. Élite kehrt am 20. Oktober zurück", wird zudem verkündet. Doch auch auf frischen Wind dürfen sich die Fans freuen! Zu dem Cast dazustoßen werden die brasilianische Sängerin Anitta (30), die "Codewort: Kaiser"-Darstellerin Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Iván Mendes, Alejandro Albarracín sowie Maribel Verdú, die unter anderem aus dem Fantasyfilm "Pans Labyrinth“ bekannt ist.

Neben den neuen Charakteren holt die Serie aber auch einen altbekannten Fanliebling zurück! Omar Ayuso wird wieder in die Rolle von Omar Shanaa schlüpfen. Mit dabei sind außerdem wieder André Lamoglia (25) als Iván, Valentina Zenere (26) als IIsadora, Adam Nourou (20) als Bilal, Carmen Arrufat als Sara, Álex Pastrana als Raúl sowie Ander Puig als Nico.

