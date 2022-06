Diese beiden kamen sich aber ganz besonders nahe! Seit einigen Monaten ist Sängerin Dua Lipa (26) wieder Single – nach zwei Jahren Beziehung haben sich die "Cold Heart"-Interpretin und Male-Model Anwar Hadid (22) Ende vergangenen Jahres getrennt. Doch ganz offensichtlich hat sich die Musikerin wieder ins Dating-Leben gestürzt: Dua wurde nun mit Élite-Star Arón Piper (25) in einem Klub erwischt!

In einem Video, das auf Twitter kursiert, sieht man die 26-Jährige eng tanzend mit dem Beau in einer Diskothek in Madrid. In dem Clip scheinen beide eine ziemlich gute Zeit miteinander zu verbringen und sich gut zu verstehen – immerhin fasst der Schauspieler der Sängerin einmal liebevoll an die Haare, während Dua dem Serienstar etwas ins Ohr flüstert. Wie es genau um den Beziehungsstatus der zwei aussieht, ist bislang nicht klar.

Erst vor wenigen Wochen verriet die Sängerin allerdings gegenüber Vogue, dass sie das Alleinsein erst einmal genießen wolle. "Ich denke, das ist richtig gut, wenn man immer mal alleine ausgeht. Du musst so selbstbewusst sein. Auch für mich war es ein großer Schritt. Ich war nervös – was soll ich nur tun? Ich will nicht nur an meinem Telefon hängen", erzählte sie offen.

Getty Images Dua Lipa und Anwar Hadid

Instagram / aron.piper Arón Piper, 2019 in Berlin

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

