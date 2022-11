Das sind die Neuzugänge in der sechsten Staffel von "Élite"

Diesen Monat erwartet Netflix eine neue Generation von elitären Schülern! Am 18. November wird die sechste Staffel des spanischen Serienhits Élite bei dem Streamingdienst erscheinen. Bereits in der Vergangenheit sorgten die Macher des Dramas regelmäßig für frischen Wind, während es gleichzeitig für geliebte Figuren an der Zeit war zu gehen. Auch in der neuen Staffel wird es einige Veränderungen geben. Las Encinas soll gleich fünf neue Schüler bekommen!

Netflix hat so einige neue Schauspieler für die sechste Staffel der Erfolgsserie angekündigt. Darunter sind Ana Bokesa und Ander Puig. Ander wird der allererste Trans-Darsteller in "Élite" sein und war unter anderem bereits in dem spanischen Drama "Alive and Kicking" zu sehen. Aus "HIT – Wer erzieht hier wen?" gibt es gleich zwei Neulinge, nämlich Álvaro de Juana, der dort Román verkörpert hat, und Carmen Arrufat Blasco (20), die als Lena zu sehen war. Teil des Casts wird auch Alex Pastrana sein, den der ein oder andere aus der Netflix-Serie "Willkommen auf Eden" kennen könnte.

Die vielen neuen Charaktere deuten jedoch bereits an, dass es nicht genug Platz für alle gibt. Tatsächlich werden nämlich laut Just Jared auch einige der alten Schauspieler nicht für die sechste Staffel zurückkehren. Darunter Itzan Escamilla (Samuel), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana) und Omar Ayuso (Omar).

Netflix Ana Bokesa bei "Élite"

Netflix Álvaro de Juana bei "Élite"

Netflix Carmen Arrufat Blasco bei "Élite"

Netflix Ander Puig bei "Élite"

Netflix Alex Pastrana bei "Élite"

