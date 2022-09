Es wird wieder heiß! Datum für "Élite"-Staffel sechs steht

Schon bald hat das Warten für die Élite-Fans ein Ende! Seit 2018 begeistert die spanische Dramaserie ihre Zuschauer – bisher landete jede Staffel auf Netflix direkt in den Top Ten. Das Erfolgsrezept von "Élite"?Jede Menge Sex und Highschool-Drama. Staffel fünf endete zuletzt mit einem fiesen Cliffhanger: Man weiß bisher nicht, ob der Hauptcharakter Samuel (Itzan Escamilla, 24) den Angriff seines Schulleiters Benjamin (Diego Martín, 48) überlebt hat. Doch bereits in wenigen Wochen erfahren die "Élite"-Anhänger endlich, wie es weitergeht...

Netflix hat jetzt nämlich das Startdatum verraten: Staffel sechs von "Élite" erscheint am 18. November! Und dem ersten Teaser nach wird es wohl wieder mächtig heiß zugehen: Man sieht hier die bekannten Hauptcharaktere Mencía (Martina Cariddi), Isadora (Valentina Zenere, 25), Patrick (Manu Rios, 23) und Co., wie sie sich lasziv und halbnackt vor der Kamera rekeln. Aber auch ein paar hübsche neue Gesichter sind mit dabei!

Achtung, Spoiler! Wer nicht erfahren will, was in Staffel sechs von "Élite" passiert, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Tatsächlich hat Netflix in einer Pressemitteilung auch schon verraten, worum sich die kommenden Folgen drehen werden – und was mit Samuel passiert ist: "Nach Samuels Tod steht Las Encinas vor einem neuen Schuljahr, in dem versucht wird, die Katastrophen der Vergangenheit zu vertuschen", heißt es in der Bekanntgabe. "Der Konflikt in den Klassenzimmern ist jedoch unvermeidbar: Rassismus, Sexismus, häuslicher Missbrauch oder LGBTQI-Phobie sind nur ein paar der schwierigen Themen, die sich in dieser Staffel durch die Flure der angesehenen Einrichtung ziehen werden."

Élite, Netflix Carla Díaz, Manu Rios und Martina Cariddi in der fünften Staffel "Élite"

Getty Images Valentina Zenere, Madrid 2022

NIETE/NETFLIX © 2020 Carla Díaz, Diego Martin, Martina Cariddi und Manu Ríos in "Élite"

Netflix Itzan Escamilla und Claudia Salas in der fünften Staffel "Élite"

