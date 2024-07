Erster Teaser: Finale Staffel von "Élite" verspricht Drama

Bald hat das Warten ein Ende! Die achte und somit letzte Staffel des spanischen Serien-Hits Élite erscheint endlich am 26. Juli. Jetzt veröffentlicht Netflix ganz frisch den ersten Trailer für die kommenden acht Folgen – und der verrät eine Menge Drama! Dabei spielen besonders Freiheit, Geld, Berühmtheit und die Liebe eine große Rolle bei den Privatschulkids. Auch ein neuer Mordfall erschüttert die Schüler an der Eliteschule Las Encinas. "Was in dieser Schule passiert, bleibt auch in der Schule", heißt es in dem Ausschnitt der Serie.

Auch bekannte Gesichter kehren für das Serienfinale zurück. Bereits in der siebten Staffel freuten sich die Fans über die Rückkehr von Omar Ayuso, der Omar Shanaa spielt. Der Trailer verrät den Zuschauern, dass auch in der achten Staffel eine beliebte Rolle wiederkommt: die Schwester von Omar, Nadia Shanaa. Gespielt wird sie von Mina El Hammani (30) – ihre Figur zog in der vierten Staffel nach New York, um dort zu studieren. Es kommen aber auch ganz neue Gesichter dazu: Ane Rot und Nuno Gallego werden als die Geschwister Emilia und Hector Krawietz zu sehen sein. Das Duo leitet den Alumni-Verein und sorgt überall für Chaos, dem sich Omar aber in den Weg stellen wird.

Mit der achten Staffel endet eine der erfolgreichsten spanischen Serien des Streaming-Anbieters. Im vergangenen Jahr verkündete der Produzent Carlos Montero (51) die traurige Nachricht gegenüber Deadline: "Wir drehen gerade die achte Staffel, welche die letzte Staffel von 'Élite' sein wird."

