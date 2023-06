Diese Promis kamen zu Pharrell Williams' Louis-Vuitton-Debüt

Er bekam prominente Verstärkung aus Hollywood! Pharrell Williams (50) war durch Songs wie "Happy", "Blurred Lines" und "Get Lucky" weltweit als Sänger bekannt geworden. Allerdings ist der 49-Jährige längst nicht nur als Musiker bekannt. Nach dem überraschenden Tod von Virgil Abloh trat der Amerikaner in die Fußstapfen des Creative Directors. Pharrells Debüt bei Louis Vuitton lassen sich folgende Promis nicht entgehen!

Am Dienstagabend feierte er sein Debüt als Louis Vuittons neuer kreativer Kopf auf der Pont Neuf in Paris. Bei der Modenschau präsentierte Pharrell seine allererste Männer-Kollektion für das französische Luxuslabel. Um bei der großen Premiere des Sängers dabei zu sein, flogen viele bekannte Gesichter über den großen Teich. Die Plätze in der ersten Reihe besetzten unter anderem die schwangere Sängerin Rihanna (35) und Rapper ASAP Rocky (34), Realitystar Kim Kardashian (42), Supermodel Naomi Campbell (53), Schauspielerin Zendaya Coleman (26) und Joker-Star Jared Leto (51) sowie die Promi-Geschwister Willow (22) und Jaden Smith (24).

Auf Instagram erklärte der offizielle Account der luxuriösen Marke: "Pharrell Williams schloss seine Debüt-Show für Louis Vuitton in einem digitalisierten Damoflage-Motivanzug und zollte Paris mit dem wiederbelebten Emblem Tribut." Seine Fans waren offenbar sehr begeistert von der Arbeit des neuen Creative Directors. "Rundum ein Genie" oder "Wirklich einzigartig", kommentierten einige von ihnen.

Getty Images Louis Vuitton auf der Pariser Fashion Week 2023

Action Press Willow und Jaden Smith bei der Pariser Fashion Week 2023

ActionPress Zendaya Coleman bei der Pariser Fashion Week 2023

ActionPress Kim Kardashian bei der Pariser Fashion Week 2023

ActionPress Jared Leto bei der Pariser Fashion Week 2023

