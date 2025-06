Pharrell überrascht Beyoncé mit Luxustasche vom Laufsteg

Beyoncé (43) hat wieder einmal bewiesen, warum sie die unangefochtene Queen des Showbiz ist. Am Dienstag nahm die Sängerin eine kurze Auszeit von ihrer erfolgreichen "Cowboy Carter"-Tour, um der Louis Vuitton Frühjahrsmodenschau 2026 in Paris beizuwohnen. Pharrell Williams (52), der kreative Kopf hinter der Herrenlinie des französischen Modehauses, machte ihr dort ein ganz besonderes Geschenk: eine Tasche, die erst wenige Minuten zuvor auf dem Laufsteg präsentiert worden war. In einem von Page Six veröffentlichten Video, das bei dem Event aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie Pharrell die Sängerin und ihren Ehemann Jay-Z (55) herzlich begrüßt, bevor er ihr die exklusive Handtasche überreicht – ganz zur Begeisterung ihrer Fans in den sozialen Netzwerken.

Die außergewöhnliche Geste fand während eines Glamour-Events statt, bei dem sich Beyoncé und Jay-Z modebewusst wie immer präsentierten. Beyoncé wählte für den Abend einen Country-inspirierten Look: einen langärmligen Jeans-Jumpsuit, kombiniert mit einem braun-silbernen Gürtel und einem dunklen Cowboyhut. Ein "Wow"-Faktor war das mit Diamanten besetzte Halsband, ergänzt durch eine Federnjacke aus der LaQuan Smith Kollektion von 2025. Selbst ihr Gepäck sorgte für Aufsehen, da sie eine individuell gestaltete Louis Vuitton Tasche mit Golddetails bei sich hatte. Jay-Z punktete ebenfalls stilsicher mit einer schwarzen Lederjacke und komplettierte den Look passend zur Western-Ästhetik seiner Ehefrau.

Das Paar hat ohnehin eine Vorliebe für exklusive gemeinsame Momente in der Mode- und Musikwelt. Erst am 22. Juni überraschten Beyoncé und Jay-Z die Zuschauer ihres letzten Pariser Konzerts mit einer gemeinsamen Performance ihres Klassikers "Crazy in Love". Die Zusammenarbeit auf der Bühne kam nach sieben Jahren der Abstinenz – ein Moment, der die Fans in Euphorie versetzte. Vor der Louis Vuitton-Show besuchte das Paar zusammen mit Beyoncés Mutter Tina Knowles (71) die David Hockney Ausstellung bei der Fondation Louis Vuitton. Auch hier begeisterte Beyoncé mit ihrem Outfit: einem weißen Zweireiher mit passendem Cowboyhut, Sonnenbrille von Loewe und Ohrringen von Saint Laurent. Mode, Musik, Familie – die Soirée in Paris zeigte einmal mehr, dass Beyoncé an Perfektion kaum zu übertreffen ist.

Collage: Kevork Djansezian/Getty Images, Getty Images Collage: Pharrell Williams und Beyoncé

Getty Images Pharrell Williams überreicht Beyoncé eine Tasche nach der Fashionshow in Paris

Getty Images Jay-Z und Beyoncé 2025 bei der Louis Vuitton Fashionshow in Paris