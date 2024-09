Pharrell Williams zeigt sein Privatleben im Lego-Doku-Film

Ein Grund zur Freude für die Fans von Pharrell Williams (51): Anfang 2025 wird im Kino ein Streifen über die Leinwände flackern, der die Karriere des Musikers nachzeichnet. Der Spielfilm liefert jedoch nicht nur Einblicke in das Berufsleben des Superstars, sondern auch in seine Freundschaften mit anderen Stars, darunter Gwen Stefani (54), Kendrick Lamar (37), Timbaland (53), Justin Timberlake (43), Busta Rhymes (52), JAY-Z (54) und Snoop Dogg (52) – allesamt in Lego-Form dargestellt. Zudem wird die animierte Dokumentation namens "Piece by Piece" Impressionen zu Pharrells Privatleben liefern – doch wie jetzt herausgekommen ist, war er sich zunächst unsicher, ob er seine Familie in das Lego-Abenteuer einbeziehen soll. So verriet der Star auf dem Toronto International Film Festival 2024 gegenüber People, dass er seine private Seite eigentlich lieber privat halten wollte.

Die Liebesgeschichte zwischen Pharrell und seiner Ehefrau Helen Lasichanh (44) begann im Jahr 2013. Das Paar hat heute vier Kinder: Ihren ältesten Sohn Rocket und Drillinge, deren Namen sie bisher nicht öffentlich bekannt gegeben haben. Pharrell und Helen haben stets darauf geachtet, ihre Kinder aus dem Rampenlicht fernzuhalten. Deshalb war es für den Sänger eine besondere Herausforderung, seine Familie in den Film einzubinden. Regisseur Morgan Neville überzeugte ihn jedoch davon, seine Frau Helen und ihre Kinder in den Film einzubeziehen. "Es ist eine interessante Erfahrung, das Familienleben öffentlich zu teilen, aber ich vertraute Morgan und ließ ihm freie Hand", erklärte der Rapper und fügte hinzu: "Ich war unentschlossen, aber ich habe es seinem Urteil überlassen."

Abseits der Filmproduktion ist Pharrell ein echter Familienmensch und genießt die Zeit mit seinen Kindern in vollen Zügen. "Ich bin so glücklich, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Es ist, als ob ich ihre Entwicklung beobachte und sie in ihrer ganzen Pracht erlebe", schwärmte er. Passend zum neuen Streifen verbindet der "Happy"-Interpret mit Lego viele Kindheitserinnerungen und besondere Erlebnisse mit seinem eigenen Nachwuchs: "Damit habe ich immer gespielt, als ich klein war. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Und als wir dann Rocket bekamen, habe ich ihm immer kleine Lego-Sets geschenkt."

Getty Images Pharrell Williams, sein Sohn Rocket Ayer Williams und seine Frau Helen Lasichanh, Februar 2023

Jason Merritt/TERM / Getty Pharrell Williams und Justin Timberlake bei den BET Awards

