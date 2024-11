Pharrell Williams' McDonald's-Job endete dreimal im Rauswurf

Pharrell Williams (51) hat kürzlich in einem Interview mit BBC Radio 2 offenbart, dass er in jungen Jahren bei McDonald's gearbeitet hat. Seine Karriere dort verlief jedoch alles andere als reibungslos: Der "Happy"-Interpret wurde von dem Fastfood-Riesen ganze dreimal gefeuert. Seine erste und einzige Anstellung vor seiner Musikkarriere endete jeweils aufgrund seiner vermeintlichen Faulheit. Beim dritten Mal war er außerdem in Schwierigkeiten geraten, weil er am Arbeitsplatz zu viel von den Chicken Nuggets genascht hatte. Trotz dieses wenig glamourösen Einstiegs in die Arbeitswelt verbindet ihn bis heute etwas mit Fast-Food-Kette: Er hat an der berühmten "I'm Lovin' It"-Werbemelodie mitgearbeitet.

Nach seiner Zeit bei McDonald's komponierte er als Teil des Duos The Neptunes gemeinsam mit Chad Hugo zahlreiche Hits für Künstler wie Gwen Stefani (55) und Justin Timberlake (43). 2001 gründete er dann mit Hugo und Shay Haley die Band N.E.R.D, bevor Pharrell als Solokünstler mit Songs wie "Blurred Lines" und "Happy" riesige Erfolge feierte. "Happy" verkaufte sich mehr als 13,9 Millionen Mal und wurde zu einem der meistgespielten Songs der 2010er Jahre in Großbritannien, brach sogar mit einem 24-stündigen Musikvideo zunächst einen Weltrekord. Seine Tätigkeit beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Musikbranche: 2023 war er als Kreativchef für Louis Vuitton tätig.

Privat gilt Pharrell als Familienmensch. Mit seiner Frau Helen Lasichanh (44) hat er vier Kinder. 2008 kam Sohn Rocket Ayer zur Welt. Neun Jahre später, im Jahr 2017, bekam er auf einen Schlag drei kleine Geschwister. Trotz beruflicher Erfolge findet der "Frontin'"-Sänger vor allem im Familienleben Inspiration.

Anzeige Anzeige

Pascal Le Segretain / Getty Images Sänger Pharrell Williams als Model auf der "Collection des Métiers d'Art"-Show in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Pharrell Williams und seine Frau Helen Lasichanh bei der amfAR Gala in Hongkong 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige