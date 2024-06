Salma Hayek und Co.: Diese Stars bezaubern bei Staatsbankett

Sie weiß, wie man einen perfekten Auftritt hinlegt: Salma Hayek (57) erschien an der Seite ihres Ehemanns François-Henri Pinault (62) im Élysée-Palast. Dort wurde vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) und seiner Frau ein Staatsbankett organisiert, um den US-Präsidenten Joe Biden (81) und dessen Frau zu ehren. Salma zog mit ihrer edlen schwarzen Robe allerdings alle Blicke auf sich. Das halbtransparente Spitzenoberteil betonte ihren Körper und ging dann in einen weit ausgestellten Rock über. Dazu kombinierte die Schauspielerin eine einfache Clutch und minimalen Schmuck. Der einzige Farbklecks in Salmas monochromen Look war der dunkelrote Lippenstift.

Salma und François-Henri waren allerdings nicht die einzigen geladenen Promi-Gäste. Auch die französische Schauspielerin Léa Seydoux (38) und der Tennisspieler John McEnroe (65) waren dabei. Pharrell Williams (51) erschien ebenfalls, schlug aber mit seinem Look eine ganz andere Richtung ein. Während Salma und ihr Liebster die Eleganz in Person waren, hatte der "Happy"-Sänger sich für Cowboy-Chic entschieden. Zu seiner dunklen Hose trug er ein cremefarbenes Jackett mit aufgesetzten Taschen. Dazu wählte er einen weißen Cowboyhut passend zum Hemd und einen Gürtel mit einer großen, auffälligen Schnalle.

Salma und François-Henri erscheinen oft zusammen bei Events und zeigen sich gerne superverliebt. Die beiden sind bereits seit 2009 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Die Liebe scheint aber immer noch frisch zu sein: Erst zum Geburtstag des Franzosen vor etwa einer Woche gratulierte der Hollywood-Star ihm mit einem süßen Post auf Instagram. Die liebevolle Caption hieß: "Danke für die unendliche Liebe und das Lachen, das du mir jeden Tag bringst."

Anzeige Anzeige

KCS Presse / MEGA Helen Lasichanh and Pharrell Williams, 2024

Anzeige Anzeige

JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE Salma Hayek und François-Henri Pinault, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Ouftit von Salma? Total schön! Sie liefert immer die besten Looks ab! Ich finde es für so einen Anlass ein bisschen zu auffällig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de