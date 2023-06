Trotz Leihmutter: Rebel Wilson nahm nach erstem Baby zu!

Sie packt aus! 2021 machte Pitch Perfect-Star Rebel Wilson (43) eine echte Body-Transformation durch und verlor über 30 Kilo. Lange Zeit hatte die Schauspielerin einen unerfüllten Kinderwunsch. Im vergangenen November kamen dann die überraschenden News: Ihre Verlobte Ramona Agruma und sie sind Eltern einer Tochter geworden! Die kleine Royce erblickte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Allerdings hatte das Muttersein auch Auswirkungen: Rebel verrät, dass sie nach der Geburt zunahm!

Im Interview mit Daily Mail offenbart die 43-Jährige, wie sich die Mutterschaft seither auf ihr körperliches Wohlbefinden auswirkt: "Obwohl ich sie nicht geboren habe und auch nicht abnehmen musste, habe ich durch den Schlafmangel und die Veränderung meines Lebensstils zugenommen." Auch gehe die Blondine seit der Geburt weniger ins Fitnessstudio. "Ich trainiere einfach nicht mehr so viel und das hat mich gebremst", gesteht sie.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Rebel keine Kohlenhydrate zu sich nehme. Allerdings versichert die Australierin: "Ich esse sie nur in kleinen Mengen. Ich esse Pizza und ich esse Pasta – nur nicht so viel davon." Im Gespräch plaudert die "How to Be Single"-Darstellerin zudem aus, dass sie ein emotionaler Esser sei. "Das ist mein Problem: Ich esse, wenn meine Gefühle hochkochen. Damit habe ich immer noch zu kämpfen", verrät sie.

