Niedliches Duo: Rebel Wilson kuschelt mit ihrem Baby Royce

Rebel Wilson (43) ist ganz verliebt in ihr Baby. Lange hatte die Schauspielerin einen unerfüllten Kinderwunsch. Im November 2022 wurden sie zusammen mit ihrer Partnerin Ramona Agruma dann überraschend Mutter einer Tochter. Die kleine Royce erblickte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Und auf ihr Töchterchen ist die Australierin offenbar sehr stolz: Im Netz teilt Rebel jetzt süße Bilder mit ihrer Royce.

Auf Instagram veröffentlicht Rebel ein weiteres Mal Fotos, auf denen sie ihren süßen Nachwuchs zeigt. Während sie die Kleine nah bei sich hält, schaut Royce neugierig in die Kamera. Besonders niedlich: Der Wonneproppen trägt nicht nur eine riesige Schleife auf dem Kopf, sondern auch ein rosafarbenes Lätzchen, auf das ihr Name gestickt wurde. Neben ihren Fans sind auch Rebels prominente Kollegen ganz entzückt von den Schnappschüssen. Unter anderem Priyanka Chopra (40) und Paris Hilton (42) kommentieren Herz-Emojis. Und auch ihr Pitch Perfect-Costar Brittany Snow (37) meint mit einem Herz-Smiley: "Oh bitte."

Nach ihrem gemeinsamen Baby wollen Rebel und ihre Ramona auch bald den nächsten Schritt gehen. Die beiden wollen heiraten. Und das Paar soll schon eine genaue Vorstellung haben, wie die Hochzeit aussehen soll. "Sie denken wirklich darüber nach, im Disneyland zu heiraten", plauderte ein Insider gegenüber MailOnline aus. Rebel habe das Gefühl, in einem "wahren Märchen" zu leben.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Tochter

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson und ihre Tochter Royce im Mai 2023

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

