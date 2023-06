Ehe am Ende? Bei Oliver und Amira Pocher soll es kriseln

Ist etwa bald alles aus zwischen Oliver (45) und Amira Pocher (30)? Die einstige Visagistin und der Komiker hatten sich 2016 kennengelernt. Und offenbar funkte es richtig! Immerhin gaben die zwei sich etwa drei Jahre später das Jawort und sind mittlerweile Eltern von zwei Söhnen. Im Netz zeigen die beiden sich als eingeschworenes Team und geben gerne ihre Meinung zu allen möglichen Themen ab. Doch nun soll es zwischen Olli und seiner Amira nicht mehr so gut laufen...

Eine Quelle berichtet gegenüber Bunte: "Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr." Laut Medienberichten sollen die zwei bereits seit einigen Monaten mit Eheproblemen zu kämpfen haben. Doch aufgeben wollen sie offenbar noch nicht: Sie leben weiterhin zusammen in ihrem Haus und versuchen wohl ihre Probleme zu lösen.

Die Pochers erlebten gemeinsam bereits so einige schwere Zeiten. Vergangenes Jahr wohnten die Eheleute monatelang im Haus von Pietro Lombardi (31). Und dort machten sie eine schlimme Erfahrung: Während das Paar zu Hause war, brach dort jemand ein! Mittlerweile wurde der Täter verurteilt.

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher, 2022

Anzeige

Glaubt ihr, dass Amira und Olli ihre Probleme in den Griff bekommen? Ja, ich denke schon. Nee, ich glaube irgendwie nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de