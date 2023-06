Kendall Jenner fühlt sich in ihrer Familie "fehl am Platz"!

Kendall Jenner (27) tickt wohl anders als ihre Familie! Das Model sorgte in den vergangenen Wochen vor allem mit seiner Romanze mit dem Rapper Bad Bunny (29) für Aufsehen. Doch auch ihre Geschwister machen regelmäßig mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam – schließlich sind sie alle von klein auf in ihrer eigenen Realityshow Keeping up with the Kardashians der Öffentlichkeit gnadenlos ausgesetzt gewesen. Für Kendall ist dieses Leben offenbar gar nichts!

"Ich bin nicht dafür gemacht. Ich bin nicht gut darin. Ich tue es und mir wurde das beigebracht", spricht die 27-Jährige nun ganz offen gegenüber The Wall Street Journal über ihr Leben in der Öffentlichkeit. Diese Tatsache habe sie stets von ihren Familienmitgliedern abgehoben. "Seitdem ich klein bin, habe ich mich fehl am Platz in dieser Familie gefühlt", enthüllt Kendall. Sie fügt hinzu: "Ich wurde in dieses Leben geboren, ich habe es mir nicht ausgesucht."

Auch in einem anderen Aspekt scheint die Promoterin ganz anders als ihre Geschwister zu ticken. Im Gegensatz zu ihnen hat Kendall nämlich noch keine Pläne hinsichtlich der Familiengründung! "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt", erklärt sie zudem in dem Gespräch mit dem Magazin. Eigene Kinder schließe sie jedoch nicht aus. Der unfreiwillige Realitystar freue sich darauf, eines Tages Mama zu werden!

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala 2023

Getty Images Die Kardashians im November 2019 in Santa Monica

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala 2021

