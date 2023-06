Imagewechsel? Billie Eilish ab jetzt in weiblicheren Looks

180-Grad-Wendung bei Billie Eilish (21)? Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin ist mit ihren jungen Jahren ganz schön erfolgreich. Im Jahr 2020 gewann die Songwriterin stolze vier Grammys in allen vier Hauptkategorien. Die "Happier Than Ever"-Interpretin hat nicht nur eine einzigartige Stimme – auch für ihren besonderen Style ist Billie bei ihren Fans bekannt. Doch der soll sich wohl in Zukunft ändern.

Bekannt ist die Chartstürmerin für ihre weite Kleidung und ihren eher burschikosen Stil. In den letzten Jahren wagte sie sich jedoch auch schon an für sie eher untypische Styles. "Ich muss nicht immer allen beweisen, dass ich ein jungenhaftes Mädchen bin. Das bin ich zwar, aber ich bin auch eine andere Art von Mädchen. Ich bin auch feminin, und ich bin auch sexy, und ich bin auch süß, und ich bin auch nichts von alledem, und ich bin einfach ich", äußert sich die 21-Jährige in der britischen Ausgabe der Vogue.

Auch was Make-up angeht, möchte Billie in Zukunft mutiger werden. "Ich versuche mich wohler zu fühlen, wenn ich Make-up trage, also viel Make-up, obwohl ich so viel Angst davor habe", gibt die "Ocean Eyes"-Sängerin offen zu.

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Billie Eilish im Juli 2022

Getty Images Billie Eilish auf der Premiere von "Bienenschwarm" im März 2023

