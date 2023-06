"Tiger King"-Star Doc Antle wegen Wildtierhandels verurteilt

Wandert bald ein weiterer Tiger King-Star ins Gefängnis? Doc Antle (63) war neben Joe Exotic (60) und Carole Baskin (62) einer der Protagonisten der 2020 erschienenen Raubkatzen-Serie. Der US-Amerikaner, der mit bürgerlichem Namen Bhagavan Antle heißt, hatte sich seitdem bereits mehrere Male vor Gericht verantworten müssen: Unter anderem wegen Geldwäsche, illegalen Wildtierhandels und Tierquälerei. Nun wurde Doc deshalb verurteilt und muss mit einer Haftstrafe rechnen!

Das berichtet nun der Generalstaatsanwalt von Virginia, Jason Myares, in einer Pressemitteilung, die Entertainment Weekly vorliegt. Demnach soll der 63-Jährige am 20. Juni in zwei Fällen des illegalen Handels mit Wildtieren schuldig gesprochen worden sein. Für zwei weitere Fälle der Anstiftung zum illegalen Handel mit Tieren sei Doc außerdem auch für schuldig erklärt worden. Am 14. September sei ein weiterer Gerichtstermin für eine Verurteilung angesetzt – dabei drohen ihm bis zu 20 Jahre hinter Gittern.

Er wäre bereits der zweite "Tiger King"-Darsteller, der im Knast landet. Joe Exotic verbüßt aktuell eine 21-jährige Haftstrafe, da er einen Auftragsmord an seiner Erzrivalin Carole geplant hatte. Dort scheint es ihm aber nicht besonders gut zu gehen. "Ich bin offiziell am Abgrund der Hölle gelandet!", beschwerte er sich vor einigen Monaten via Instagram.

Anzeige

Instagram / docantle Doc Antle im Januar 2022

Anzeige

Instagram / docantle "Tiger King"-Darsteller Doc Antle im Januar 2018

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit einem weißen Tiger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de