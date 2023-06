"Allerschönstes Gefühl": Angelique Kerber ist gerne Mama

Sie könnte sich nichts Schöneres vorstellen. Im Sommer des vergangenen Jahres überraschte Angelique Kerber (35) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Die Tennisspielerin erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Im Februar war es dann so weit: Ihre Tochter hat das Licht der Welt erblickt. Inzwischen konnte sich das Tennis-Ass in seine Rolle als Mutter perfekt einleben und geht in dieser vollkommen auf.

Mit Bild am Sonntag spricht Angelique über ihre neue Rolle. "Mutter sein ist einfach das allerschönste Gefühl", schwärmt sie. "Das sind so viele positive Emotionen und Gefühle, jeden Tag." Auch sei es "faszinierend zu sehen, wie schnell sich alles verändert."

Aber auch ihr Comeback steht Angelique bevor. Derzeit trainiere sie schon wieder, "vor allem viel Fitness in der Anfangsphase, um meinen Körper wieder an die Trainingsbelastung zu gewöhnen". In ihrer Tennis-Akademie in Polen habe sie "auch schon ein paar Bälle geschlagen". Dennoch will die Sportlerin nichts überstürzen. "Ich werde mit Beginn der neuen Saison zurückkehren, mit dem klaren Ziel, die Australian Open 2024 zu spielen", fügt sie abschließend hinzu.

Getty Images Angelique Kerber Juni 2022

Getty Images Angelique Kerber September 2022

Getty Images Angelique Kerber, Tennis-Star

