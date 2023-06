Ist Arctic Monkeys-Frontmann Alex Turner längst verheiratet?

Haben Alex Turner (37) und seine Liebste sich etwa schon getraut? Der Brite und drei Freunde hatten 2002 die Rockband Artic Monkeys gegründet – und starteten damit so richtig durch! Ihr erstes Album wurde das am schnellsten verkaufte Debütalbum in der britischen Geschichte. Sein Privatleben hält der Sänger größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Trotzdem ist bekannt, dass er und seine Partnerin Louise Verneuil sich 2019 verlobten. Nun kommen Vermutungen auf, dass die beiden heimlich geheiratet haben!

Mirror liegen Fotos vor, welche die Französin mit einem verdächtigen Accessoire am linken Ringfinger zeigen. Die Schnappschüsse zeigen Louise beim Eisessen auf einer Bank. Dabei fällt direkt der schlichte, goldene Ring an ihrem Finger auf. Sind Alex und seine Liebste etwa schon vor den Altar getreten?

Alex hatte sechs Jahre in Los Angeles gelebt, bevor er 2020 wieder in seine Heimat Großbritannien zurückkehrte, um näher an seiner Liebsten zu wohnen. Die Beauty lebt in der französischen Hauptstadt. Seitdem führen die Verliebten eine Fernbeziehung zwischen London und Paris.

Getty Images Alex Turner, März 2023

Instagram / iamlouiseverneuil Louise Verneuil, Sängerin

Getty Images Alex Turner, Sänger

