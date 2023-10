Nach Ehegerüchten: Alex Turner und Louise Verneuil turteln

Seltene Fotos von Alex Turner (37) und Louise Verneuil (34)! Der Arctic Monkeys-Frontmann und die Musikerin gehen schon seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben. 2019 hat der Sänger seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt – von einer Hochzeit fehlte bislang aber jede Spur. Im Juni wurde die Französin mit einem verdächtigen Ring am Finger gesehen. Offiziell bestätigt hat das Paar die Eheschließung nicht. Doch feststeht: Alex und Louise sind überglücklich miteinander. Auf neuen Fotos turteln sie, was das Zeug hält!

Die Sänger sind sich eigentlich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit zu sehen. Paparazzi lichteten sie allerdings jüngst in Los Angeles ab. Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die beiden eng aneinander durch die Gegend schlendern. Auf einem Foto ist zu sehen, wie sie sich glücklich anlächeln und sich dann wieder in die Arme fallen. Von dem vermeintlichen Ehering fehlt auf den Fotos jedoch jede Spur.

Über Louise ist nicht allzu viel bekannt. Sie wurde in Ariège, einer Stadt im Südwesten Frankreichs geboren und hat eine Schwester. 2012 nahm sie an der französischen Version von The Voice teil, wo sie es bis ins Viertelfinale schaffte. Sieben Jahre später veröffentlichte sie ihr erstes Album "Lumiere Noire".

Getty Images Alex Turner, Sänger

Instagram / iamlouiseverneuil Louise Verneuil, Sängerin

Getty Images Alex Turner, Musiker

