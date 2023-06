Menschliche Überreste entdeckt: Vermisster Julian Sands tot?

Die Hoffnung, ihn lebend zu finden, schwindet immer mehr. Julian Sands (65) ist Anfang Januar bei einer Wanderung in einem Gebirge nahe L.A. verschwunden – die Behörden haben mit Hochdruck nach dem britischen Schauspieler gesucht. Doch aufgrund des schlechten Wetters und der alpinen Bedingungen gestaltete sich die Suche schwierig. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von Julian. Nun gibt es allerdings eine neue Spur.

Wie das Büro des Sheriffs von San Bernardino am Samstag laut The Wrap mitteilte, haben Wanderer menschliche Überreste in dem Gebiet des Mt. Baldy gefunden, in dem Julian im Januar verschwand. "Der Verstorbene wurde in das Büro des Gerichtsmediziners transportiert, wo die Identifizierung noch aussteht. Die Identifizierung sollte nächste Woche abgeschlossen sein", heißt es weiter. Bisher steht also nicht fest, ob es sich um die Überreste des Schauspielers handelt.

Am Tag vor der Entdeckung gab seine Familie eine Erklärung ab, in der sie "den Suchteams und Koordinatoren, die unermüdlich daran gearbeitet haben, Julian zu finden, zutiefst dankbar sind." Außerdem fügten sie hinzu: "Wir werden Julian weiterhin in unseren Herzen tragen und ihn als wunderbaren Vater, Ehemann, Forscher, Natur- und Kunstliebhaber sowie als originellen und kooperativen Künstler in Erinnerung behalten."

