"Vermisse ihn": John Malkovich trauert um Julian Sands (†65)

Seit Ende Juni herrscht traurige Gewissheit: Julian Sands (65) ist tot. Der britische Schauspieler war Anfang des Jahres während einer Wanderung in einem Gebirge nahe Los Angeles verschwunden und galt monatelang als vermisst. Vor wenigen Wochen fanden die zuständigen Behörden dann den Leichnam des "Warlock"-Darstellers. Seither trauern zahlreiche Fans und Promi-Kollegen um den Leinwandhelden. Jetzt widmet auch John Malkovich (69) – ein guter Freund des Verstorbenen – Julian rührende Worte.

"Ich vermisse ihn jeden Tag meines Lebens, aber so ist das Leben. Man verliert eine Menge auf dem Weg, bis man schließlich selbst verloren ist", betont John gegenüber People und gewährt einen Einblick in seine Emotionen: "Ich bin sehr traurig darüber, aber natürlich vor allem für seine Kinder." Julian hinterlässt drei Kinder – darunter auch seinen 37-jährigen Sohn Henry, den John als Patenonkel unterstützt.

John und Julian hatte schon seit vielen Jahren eine tiefe Freundschaft verbunden. Die Schauspieler hatten sich in den 80er-Jahren beim Dreh des Films "The Killing Fields" kennengelernt. "Seitdem sind wir uns unglaublich nahe geblieben", ruft sich John jetzt in Erinnerung.

Getty Images Julian Sands, Schauspieler

Getty Images John Malkovich im Februar 2023 in Berlin

Getty Images Julian Sands, Schauspieler

