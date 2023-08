Laut Ex-Frau: Julian Sands (†65) ging immer "den harten Weg"

Jetzt erzählt sie von ihrem Ex-Mann. Anfang dieses Jahres war Julian Sands (65) als vermisst gemeldet worden. Der Schauspieler war zu einer Wanderung in einem Gebirge nahe Los Angeles aufgebrochen, wo er plötzlich spurlos verschwand. Vor wenigen Wochen fanden Wanderer dann seine menschlichen Überreste und er wurde für tot erklärt. Nach Julians Tod schwelgt nun seine Ex-Frau in Erinnerungen an ihn.

Im Interview mit Daily Mail erklärt Sarah Sands, dass Julian schon sein ganzes Leben lang rastlos gewesen sei und das Abenteuer gesucht habe. "Er musste immer den harten Weg gehen. Selbst am Ende suchte er die Herausforderung. Deshalb ging er in den Bergen über die Grenzen menschlicher Belastbarkeit hinaus", erklärt die Journalistin. Sie waren in den 80er-Jahren einige Jahre verheiratet gewesen, bis Julian sich dazu entschloss, nach Kalifornien zu ziehen.

Warum Julian bei seiner Wanderung bei L.A. ums Leben gekommen ist, bleibt weiterhin ungeklärt. Aufgrund des Zustands der Leiche konnte keine Todesursache festgestellt werden, weshalb auf dem Totenschein des "Warlock"-Darstellers nun "ungeklärt" steht.

Getty Images Julian Sands im September 2019

Getty Images Julian Sands, 2013

Getty Images Julian Sands, Schauspieler

