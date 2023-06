Überreste gefunden: Vermisster Julian Sands für tot erklärt!

Er hat es nicht geschafft. Anfang des Jahres war der britische Schauspieler Julian Sands (65) nach einer Wanderung in einem Gebirge in der Nähe von Los Angeles als vermisst gemeldet worden. Vor wenigen Tagen wurde schließlich bekannt, dass menschliche Überreste in der besagten Umgebung gefunden wurden. Diese sind nun eindeutig als die von Julian identifiziert – der 65-Jährige wurde damit offiziell für tot erklärt.

