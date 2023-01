Suchaktion im Gebirge: Schauspieler Julian Sands vermisst

Der gebürtige Brite Julian Sands machte sich im Laufe seiner Karriere einen großen Namen in der internationalen Film- und Fernsehwelt: Als Schauspieler stand der dreifache Vater beispielsweise schon für die Streifen "Ocean's 13", "Warlock" und auch "Arachnophobia" vor der Kamera. Inzwischen wohnt der Darsteller in den USA. Doch von dort aus machen jetzt besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Julian ist während einer Wanderung verschwunden – und wurde als vermisst gemeldet.

Laut einem Bericht von The Sun seien Julian und seine Begleitung am Freitag nach einem Ausflug zu dem rund 3.000 Meter hohen Mount Baldy in der Nähe von Los Angeles nicht wieder zurückgekehrt. Seither suchen die zuständigen Behörden mit Hochdruck nach dem vermissten Schauspieler. Ein Sprecher des Bezirks San Bernardino erklärte: "Aufgrund des schlechten Wetters und der alpinen Bedingungen gestaltet sich die Suche schwierig. Der Einsatz von Helikoptern war am Wochenende begrenzt."

Inzwischen seien die Helfer bei der Suchaktion aber wieder mit Helikoptern und Drohnen im Einsatz. Dafür sind die Einsatzkräfte am Boden aber inzwischen mit Schwierigkeiten konfrontiert: Der zuständige Sheriff schilderte, dass die Teams am Boden ihre Arbeit unterbrechen mussten, da in dem gebirgigen Terrain Lawinengefahr herrsche.

Julian Sands im September 2019 in Venedig

Der Schauspieler Julian Sands im Januar 2020 in Los Angeles

Julian Sands, Februar 2015

