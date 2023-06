Vermisster Julian Sands ist tot: Diese Stars nehmen Abschied

Julian Sands (65) hinterlässt offenbar eine große Lücke. Der Schauspieler war Anfang des Jahres als vermisst gemeldet worden, nachdem er von einer Wanderung in einer Bergregion in der Nähe von Los Angeles nicht mehr zurückgekehrt war. Vor wenigen Tagen hatte man in diesem Gebiet seine sterblichen Überreste gefunden, woraufhin er für tot erklärt wurde. Im Netz zollen ihm nun einige Promis Tribut.

Der Filmdarsteller Alessandro Nivola schreibt zum Beispiel auf Twitter, dass Julian ein großartiger Schauspieler gewesen sei: "Keine Lobeshymne wird seinem Talent gerecht – eine Ikone in 'Room With A View'. [...] Ein exzentrischer, urkomischer, wahnsinnig intelligenter und leidenschaftlicher Künstler. Und ein großartiger Freund." Der Filmproduzent Alan Spencer betont, dass es ein Vergnügen war, mit Julian zusammenzuarbeiten. "Ich sah ihn selten ohne ein Buch in der Hand", erinnert sich der Fernsehautor.

Auch unter den Fans ist die Trauer groß. Einer von ihnen erklärt: "Ruhe in Frieden, Julian Sands. Er starb vor vielen Monaten und wir wussten, dass er tot war, aber jetzt gibt es einen Abschluss für die Menschen, die ihn kannten und liebten."

ActionPress Julian Sands, Filmstar

Getty Images Julian Sands, Schauspieler

Getty Images Julian Sands im November 2018 in Beverly Hills

