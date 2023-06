Leiche gefunden: Vermisster Julian Sands für tot erklärt!

Nun ist es traurige Gewissheit! Anfang des Jahres hatten beunruhigende Neuigkeiten die Runde gemacht. Der britische Schauspieler Julian Sands (65) war nach einer Wanderung in einem Gebirge in der Nähe von Los Angeles als vermisst gemeldet worden. Vor wenigen Tagen wurde schließlich bekannt, dass menschliche Überreste in der besagten Umgebung gefunden wurden. Jetzt bestätigt ein Sprecher der Polizei: Bei der Leiche handelt es sich um Julian!

Wie unter anderem People berichtet, wurde Julian am Dienstag offiziell für tot erklärt. Das bestätigt ein Sprecher der örtlichen Polizeibehörde nun in einem Statement: "Die Identifizierung der Leiche, die am 24. Juni 2023 auf dem Mount Baldy gefunden wurde, ist abgeschlossen und wurde eindeutig als der 65-jährige Julian Sands aus North Hollywood identifiziert", geht aus der Erklärung hervor. Weiter heißt es, dass aktuell noch Testergebnisse ausstehen würden, um die genaue Todesursache zu ermitteln.

Bereits vor einigen Wochen zeigte sich vor allem der älteste Sohn des Künstlers dankbar für die Unterstützung der vielen Helferinnen und Helfer. "Ich bin den freiwilligen Such- und Rettungskräften und dem Sheriff-Team des Bezirks San Bernardino überaus dankbar für die Anstrengungen, die sie bisher unternommen haben, um meinen Vater nach Hause zu bringen", lauteten seine Worte gegenüber The Times. Reaktionen auf Julians Tod gibt es seitens der Familie bislang keine.

