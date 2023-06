Deshalb entblößte sich Lily-Rose Depp gerne für Sexszenen

Sie spricht Klartext! Als Tochter von Johnny Depp (60) und Vanessa Paradis (50) ist Lily-Rose Depp (24) das Leben im Rampenlicht gewöhnt. Jedoch sorgt die Schauspielerin aktuell ganz allein für zahlreiche Schlagzeilen: Denn ihre neue Rolle in der US-Dramaserie "The Idol" ist umstritten. Dabei heißt es vor allem, sie würde zu viel Haut zeigen. Jetzt bezieht Lily-Rose Stellung zur harschen Kritik an den intimen Momenten der Show.

"Das bin ganz ich. Ich liebe es, solche Szenen zu drehen. Ich denke nicht, dass daran etwas falsch ist. Und ich glaube auch nicht, dass es falsch ist, diese Arbeit zu genießen", sagt die Beauty zu den Nacktszenen gegenüber The Sun. Für die 24-Jährige erfülle schlussendlich jede sexuelle Handlung innerhalb der Serie seinen Zweck und ist demnach auch "sehr wichtig" für sie. "Ich fühle mich wirklich gut nach solchen Szenen, weil es etwas sehr Therapeutisches an sich hat", verrät die Blondine.

Vor einigen Tagen meldete sich auch The Weeknd (33) zu Wort – und verteidigt dabei die Show von Euphoria-Macher Sam Levinson. Für ihn zeige "The Idol" die Schattenseiten des Berühmtseins. "Es ist fast schon lehrreich, zu sehen, was passieren kann, wenn man unglaublich berühmt ist", meint der 33-Jährige gegenüber Variety.

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Getty Images Lily-Rose Depp, Mai 2023

Getty Images The Weeknd, Lily-Rose Depp und Sam Levinson im Mai 2023

