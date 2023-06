Die Hauptrolle in "The Idol": Lily-Rose Depp ist dankbar

Lily-Rose Depp (24) wird richtig emotional! In den vergangenen Wochen und Monaten stand die Schauspielerin für die Dramaserie "The Idol" vor der Kamera: In der Show spielt die Tochter von Johnny Depp (59) den Popstar Jocelyn, der sein Comeback feiern möchte. Nun zelebrierte die neue TV-Show ihre große Premiere. Wie dankbar Lily-Rose für ihre "The Idol"-Rolle ist, machte sie jetzt im Netz deutlich!

Auf ihrem Instagram-Account fand die 24-Jährige liebevolle Worte für die vergangenen Wochen und Monate: "Ich kann nicht in Worte fassen, wie ich mich im Moment fühle! Diese Show und die Menschen, mit denen ich das Glück hatte, sie zu machen, bedeuten mir alles. Die Dreharbeiten waren die speziellste Erfahrung, die ich je gemacht habe [...]. Meine 'The Idol'-Familie, ihr wisst, wer ihr seid – ich liebe euch so sehr." Besonders dankbar ist Lily-Rose aber dem Produzenten der Serie Sam Levinson und ihrem Co-Star Abel Tesfaye (33): "Danke, dass ich eure Jocelyn sein durfte. Ich kneife mich immer noch, dass ihr mich ausgewählt habt. Danke, dass ihr meine Träume wahr werden lasst. Ich liebe euch beide für immer."

Bislang spalteten sich die Meinungen über die Rolle der Beauty. Papa Johnny ist so oder so stolz: "Er glaubt, dass sie offensichtlich etwas richtig macht, da die Rolle so viel Aufmerksamkeit bekommt und er ist stolz auf ihren Erfolg", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail.

Getty Images Sam Levinson, Lily-Rose Depp und The Weeknd im Mai 2023

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

