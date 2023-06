Trotz Kritik: Johnny Depp stolz auf Lily-Roses Serienrolle

Johnny Depp (59) steht seiner Tochter Lily-Rose (24) bei! Aktuell ist die Schauspielerin in der Dramaserie "The Idol" zu sehen: In der TV-Show geht es um den Popstar Jocelyn, der sein Comeback feiern möchte. Doch schon jetzt muss sich Lily-Rose mit Kritik auseinandersetzen: Angeblich präsentiert sie sich in der Serie zu freizügig. Einer findet die negativen Stimmen aber nicht gerechtfertigt: Lily-Roses Papa Johnny!

Das behauptet jetzt eine Person, die dem Hollywoodstar nahesteht, gegenüber Daily Mail: "Johnny findet es toll, dass Lily eine eigene Karriere macht und sich selbst herausfordert, Rollen anzunehmen, die sie interessieren und sie voranbringen." Dass seine Tochter ihren eigenen Weg geht und sich nicht auf dem Erfolg ihres Vaters ausruht, mache Johnny vor allem stolz. Außerdem ergänzt der Insider: "Er glaubt, dass sie offensichtlich etwas richtig macht, da die Rolle so viel Aufmerksamkeit bekommt und er ist stolz auf ihren Erfolg."

Doch auch die Meinungen der Fans sind gespalten: Während einige schlichtweg begeistert von der schauspielerischen Leistung sind, sorgen sich andere um Lily-Rose. "Ich hoffe, sie ist mit all dem einverstanden, denn es wirkt sehr ausbeuterisch", schreibt unter anderem ein User auf Twitter.

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

