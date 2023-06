Lily-Rose Depp und ihre neue Freundin zeigen ihre Liebe!

Diese beiden sind offenbar richtig glücklich! Vor wenigen Wochen machte Lily-Rose Depp (24) ihre neue Beziehung offiziell: Im Netz teilte die Tochter von Johnny Depp (60) ein Kussfoto mit der Rapperin 070 Shake (25). Seitdem zeigen sich die beiden immer öfter zusammen in der Öffentlichkeit und knutschen etwa innig. Jetzt genießt Lily-Rose erneut süße Zeit zu zweit mit ihrer neuen Freundin!

Auf neuen Fotos, die Us Weekly vorliegen, genossen Lily-Rose und 070 Shake vor wenigen Tagen einen gemütlichen Spaziergang im sonnigen New York. Hand in Hand liefen die Turteltauben durch die Straßen und kuschelten dabei immer wieder innig. Die "Idol"-Darstellerin trug dabei ein weißes Hemdkleid, während ihre Freundin total lässig eine dunkle Jeans und ein beiges T-Shirt rockte.

Ende Mai hatte Lily-Rose ihre neue Beziehung offiziell gemacht. "Vier Monate mit meinem Schwarm", schrieb die Schauspielerin zu einem Foto, auf dem sie die "Escapism"-Sängerin heftig abknutschte. Offenbar fühlen sich die beiden nun endlich bereit, ihre Liebe auch ganz offiziell mit der Welt zu teilen.

Getty Images 070 Shake , Musikerin

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Instagram / lilyrose_depp 070 Shake und Lily-Rose Depp, Mai 2023

