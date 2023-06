The Weeknd hat mit Kritik an neuer Show "The Idol" gerechnet

Keine Überraschung? Mit der HBO-Dramaserie "The Idol" feiert The Weeknd (33) sein Schauspieldebüt. Während die Show bereits vor der Veröffentlichung umstritten war, bleiben die kritischen Stimmen auch nach der Ausstrahlung der ersten Folgen nicht aus. Besonders die zu freizügige Rolle des Musikers wurde dabei zur Zielscheibe für die enttäuschten Fans. The Weeknd verrät jetzt, dass die Kritik für ihn keineswegs unerwartet kam.

Wie der Sänger gegenüber Variety erklärt, habe er "sehr wohl" mit kritischen Stimmen gerechnet. Laut The Weeknd habe das Produktionsteam "genau das gemacht, was sie machen wollten. Und nichts davon ist eine Überraschung." Für ihn zeige die Serie vor allem die Schattenseiten des Lebens im Rampenlicht. "Es ist fast schon lehrreich, zu sehen, was passieren kann, wenn man unglaublich berühmt ist", meint der 33-Jährige. Trotz der anhaltenden Kritik bleibe der "Blinding Lights"-Interpret jedoch positiv gestimmt: "Ich freue mich darauf, dass jeder den Rest der Serie sehen kann."

Erst vor wenigen Tagen kursierten die Gerüchte, "The Idol" würde aufgrund seiner miesen Einschaltquote abgesetzt werden. Auf Twitter dementierte HBO nur kurz darauf jedoch jegliche Berichte dieser Art. Stattdessen betonte der Sender: "Wir freuen uns darauf, die nächste Folge [...] mit euch zu teilen."

Getty Images Lily-Rose Depp und The Weeknd im Mai 2023

Getty Images The Weeknd, Oktober 2021

Getty Images The Weeknd, Sänger

