Deshalb freut sich Lily-Rose Depp für ihren Vater Johnny!

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Die Schauspielerin Lily-Rose Depp (24) hat von ihren berühmten Eltern Johnny Depp (59) und Vanessa Paradis (50) gutes Aussehen sowie schauspielerisches Können in die Wiege gelegt bekommen. Während Lily-Rose derzeit ihre neue HBO-Serie "The Idol" promotet, erhielt ihr Vater erst kürzlich Standing Ovations bei der Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes. Die Schauspielerin verkündet nun: Sie freue sich riesig für ihren Vater!

Für seine neueste Rolle des König Ludwig XV. im Film "Jeanne du Barry" bekommt Johnny derzeit viel Zuspruch. Im Gespräch mit Entertainment Tonight äußert sich Lily zu den positiven News um ihren berühmten Dad: "Ich freue mich total für ihn. Ich bin super aufgeregt." Dabei zieht die Schauspielerin Parallelen zu ihrem eigenen aufregenden Leben, das sich derzeit voll und ganz um ihre neue Serie dreht: "Es ist so toll, dass wir Projekte machen können, auf die wir sehr stolz sind."

Auf die Unterstützung seiner Tochter kann der Fluch der Karibik-Star also zählen. Sein neuer Film, der in Cannes Premiere feierte, ist Johnnys erstes großes Projekt, nachdem der Rechtsstreit mit Ex-Frau Amber Heard (37) monatelang die Schlagzeilen dominiert hatte.

