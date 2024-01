Lily-Rose Depp macht Freundin süße Liebeserklärung im Netz

Sie zeigt ihre Zuneigung. Lily-Rose Depp (24) war bereits vor Jahren in die großen Fußstapfen ihres Vaters Johnny Depp (60) getreten. Seither befindet sich die Jungschauspielerin karrieretechnisch auf der Überholspur. Auch privat könnte es kaum besser für sie laufen. Im vergangenen Mai machte sie ihre Beziehung mit der US-Rapperin 070 Shake (26) öffentlich. In ihre neue Liebe gewährt sie jedoch nur selten Einblicke – bis jetzt. Lily-Rose widmet ihrer Freundin auf Social Media liebevolle Worte.

"Meine Dani, meine ewige Begleiterin", schreibt die 24-Jährige zu einem privaten Schnappschuss der beiden, welchen sie in ihrer Instagram-Story teilt. In diesem schmiegt sich die Tochter des Fluch der Karibik-Stars eng an ihre Liebste. Dem Filmstar ist das Glück dabei regelrecht ins Gesicht geschrieben. Während Lily sich ihr Grinsen auf dem Bild kaum verkneifen kann, schaut die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Danielle Balbuena heißt, ganz cool nach unten.

Die Verkündung ihrer Beziehung feierten die beiden Frauen im vergangenen Jahr mit einem innigen Knutsch-Pic in den sozialen Medien. Auf diesem war dem Paar seine Verliebtheit deutlich anzusehen. Den Schnappschuss betitelte die "The Idol"-Darstellerin damals noch mit den Worten: "Vier Monate mit meinem Schwarm."

Instagram / lilyrose_depp Lily-Rose Depp mit ihrer Freundin 070 Shake

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Instagram / lilyrose_depp 070 Shake und Lily-Rose Depp, Mai 2023

