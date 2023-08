Selten! Lily-Rose Depp teilt Turtelpics mit ihrer Freundin

Lily-Rose Depp (24) gibt seltene Einblicke in ihre Beziehung. Mitte Juni hatte die Tochter von Johnny Depp (60) und Vanessa Paradis (50) für eine Überraschung gesorgt: Die Schauspielerin machte ihre Beziehung zu der Musikerin 070 Shake (26) öffentlich. Im Netz beglückt das Paar seine Fans aber nur selten mit Pärchenbildern. Doch jetzt macht Lily-Rose eine Ausnahme: Sie veröffentlicht ein paar heiße Schnappschüsse mit ihrer Partnerin!

"Ich und mein Prinz Charming", schreibt die 24-Jährige stolz zu den Aufnahmen von sich und der Rapperin. Die Bilder zeigen die Blondine unter anderem Arm in Arm mit ihrer Liebsten im Bus oder auch gemeinsam im Bett. Während 070 Shake mit ernstem Blick in die Kamera schaut, liegt Lily-Rose nur in einem mit Nieten besetzen BH in den weißen Laken und schaut sehnsüchtig zur Seite.

Sich in der Öffentlichkeit und in ihren Filmen freizügig zu zeigen, ist für die Schauspielerin kein Problem. Dass vor allem ihre Rolle in "The Idol" dadurch aber mächtig in die Kritik geraten war, könne sie verstehen. "Es ist in Ordnung, wenn diese Serie nicht für jeden etwas ist, und das ist auch gut so – ich denke, die beste Kunst ist [polarisierend]", erklärte Lily-Rose im Interview mit Vogue Australia.

070 Shake, Musikerin

Lily-Rose Depp, Oktober 2020

Lily-Rose Depp, Filmstar

