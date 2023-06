In "The Idol": Lily-Rose Depp steht zu ihrer Freizügigkeit

Lily-Rose Depp (24) wehrt sich gegen die negativen Kommentare! Aktuell sorgt die Schauspielerin für ordentlich Schlagzeilen: An der Seite von The Weeknd (33) ist die Beauty in der Dramaserie "The Idol" zu sehen. In der Show geht es um den Popstar Jocelyn, der sein Comeback feiern möchte. Doch bereits kurz nach der Premiere folgte harsche Kritik: Während einige Angst haben, dass Lily-Rose ausgenutzt wurde, finden andere, dass sie sich zu freizügig präsentiert. Lily-Rose selbst sieht das aber ganz anders!

Im Interview mit Vogue Australia betont die 24-Jährige jetzt, dass die Sexszenen "gewollt und wichtig" seien, und verrät zudem, dass sie "aufgeregt" sei, in der Serie mitzuspielen. "Ich war nie daran interessiert, etwas Puritanisches zu machen. Es ist in Ordnung, wenn diese Serie nicht für jeden etwas ist, und das ist auch gut so – ich denke, die beste Kunst ist [polarisierend]", stellt Lily-Rose klar und fügt hinzu: "Was die Nacktheit und den gewagten Charakter der Rolle angeht, [...] ich habe mich darauf gefreut, das zu tun."

Auch verrät die Ex von Timothée Chalamet (27), dass ihre Rolle als problembelasteter Popstar Jocelyn sie "verändert" habe und dass es ihr schwerfalle, sich von dem Charakter zu verabschieden. "Ich werde mich nie von Jocelyn trennen. Es war eine so schöne Zeit in meinem Leben", schwärmt Lily-Rose und erklärt abschließend: "Ich liebe diese Figur so sehr, ich habe das Gefühl, dass sie mich wirklich verändert hat."

