Mit diesen "Selling Sunset"-Stars hat Marcel Remus Kontakt!

Er plaudert aus dem Nähkästchen! Marcel Remus (36) wurde durch die Vox-Soap Mieten, kaufen, wohnen im deutschen Fernsehen bekannt. Inzwischen hat sich der gebürtige Hammenser einen Namen als einer der angesagtesten Makler auf Mallorca gemacht und kennt viele Promis per Du – darunter auch einige echte Hollywoodstars. Gegenüber Promilflash plaudert Marcel jetzt aus, dass er sogar mit Selling Sunset-Stars im Austausch steht!

Beim diesjährigen Raffaello Summer Day Event in Berlin verrät Marcel im Promiflash-Interview, dass er auch zwei Jahre nach dem Zusammentreffen mit seinen amerikanischen Vorbildern noch mit einigen von ihnen zu tun habe. "Ich bin ganz eng mit Davina, ich bin mit Emma in Kontakt und ich sprech' natürlich auch mit Jason (46) – wir tauschen uns regelmäßig aus", gibt der Makler preis. Im Gespräch verdeutlicht Marcel zudem, wie stolz ihn dieser Austausch mache: "Am Ende des Tages schaut jeder nach Amerika."

Noch heute schwärmt der Immobilienhändler von seiner Reise nach Los Angeles. "Das war natürlich für mich als Makler von Mallorca ein Riesenerlebnis, die großen Vorbilder von Amerika zu sehen, zu treffen, kennenzulernen und auszutauschen", erklärt er im Gespräch. Besonders mit Davina habe Marcel einen guten Draht, da sie gebürtig auch aus Deutschland kommt.

Anzeige

Getty Images Davina Potratz, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Emma Hernan, "Selling Sunset"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de