Nach Verlobung: Noah Cyrus macht Pinkus süße Liebeserklärung

So schön kann Liebe sein! Die Sängerin Noah Cyrus (23) ist vor allem als die kleine Schwester von Popstar Miley Cyrus (30) bekannt. In den vergangenen Wochen hatte sie aber auch gelegentlich mit ihrer Beziehung zum deutschen Designer Pinkus von sich reden gemacht. Nachdem die News von deren Verlobung zunächst nur von diesem auf Social Media bestätigt worden war, meldet sich jetzt auch Noah zu Wort: Sie macht ihrem Verlobten im Netz eine süße Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Musikerin eine Reihe von Schnappschüssen, die sie mit ihrem Liebsten zeigen. Mit folgenden Worten bestätigt Noah ihre Verlobung: "Der schönste Moment meines Lebens war es, 'Ja' zu sagen, um den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen." Die junge Frau macht ihre Wertschätzung für ihren Verlobten mit vielen Komplimenten deutlich und blickt voller Vorfreude in die gemeinsame Zukunft: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so sehr auf das Leben freuen würde, wie ich mich auf das Leben mit dir freue. Ich bin so dankbar für dich."

Erst vor Kurzem hatte der angehende Bräutigam ein Foto vom Verlobungsring an Noahs Hand mit seinen Followern geteilt. Darunter hatte er sich selbst als den "stolzesten Verlobten" bezeichnet. Seine Liebste hatte den Post mit den Worten "Für immer" kommentiert, woraufhin Pinkus sie wissen ließ: "Das ist nicht lang genug."

Instagram / pinkusss Pinkus und Noah Cyrus, Juni 2023

Instagram / pinkusss Noah Cyrus' Hand mit Verlobungsring

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus und Pinkus im Juni 2023

